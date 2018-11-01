İstanbul Başsavcılığının Kaşıkçı açıklaması Ortadoğu basınına farklı şekillerde yansıdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamaları Ortadoğu basınında farklı şekillerde yankı buldu. Bazı ülkelerin gazeteleri açıklamanın belli bölümlerini alırken, açıklamayı tamamen görmezden gelenler de oldu.

Başsavcılıktan Kaşıkçı açıklaması

Mısır gibi bazı Arap ülkelerinin özgün bir yayın politikası izlemeye çalışan medya organları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasından, "Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği" ifadelerini başlığa taşıdı. Suudi Arabistan gazeteleri açıklamayı verse de bu ifadeleri görmezden geldi. Suudi Arabistan'a yakınlığıyla bilinen Körfez ülkelerinin çoğu ise açıklamaya hiç yer vermedi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın önemli gazetelerinden Okaz, Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in Türkiye ziyaretini, "Türk mevkidaşının daveti üzerine Türkiye'ye giden ve istihbaratçılarla da görüşen Başsavcı'nın 72 saatlik ziyareti sona erdi" başlığıyla gördü.

Haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile "Başkonsoloslukta vefat eden Kaşıkçı meselesinin görüşüldüğü" ifadelerine yer verildi. Haberde "öldürülen" yerine "vefat eden" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

Gazete, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan basın açıklamasında "olayın önceden planlandığının" duyurulduğunu, bunun zaten daha önceden Suudi Başsavcı tarafından da ifade edildiğini yazdı.

Gazetenin haberinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği" şeklindeki ifadeleri ise yer almadı.

Mısır

Mısır'da yayın yapan Ahram, Ahbar ve Cumhuriyet gibi devlet gazetelerinde konuyla ilgili hiçbir habere yer verilmedi.

Ancak Mısır yönetimine yakın durmasına rağmen daha özgün bir yayın politikası sergilemeye çalışan "Şuruk" ve Sisi yönetimi ile bazen sorunlar yaşayan "Masri el-Yevm" gazeteleri Başsavcılığın açıklamalarını birinci sayfadan gördü.

Şuruk gazetesi, "Türk Savcılığı: Kaşıkçı boğularak öldürüldü ve cesedi parçalandı" başlığıyla haberi sürmanşetten verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü, cesedinin parçalanarak yok edildiğini" açıkladığının kaydedildiği haberde, "Suudi Arabistan Başsavcısı'nın Kaşıkçı'nın cesedinin bir Türk işbirlikçiye teslim edildiği" konusunda herhangi bir bilgi vermediğinin açıklandığı yazıldı.

Gazete, Anadolu Ajansına dayandırdığı haberinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın Suudi Arabistan'a davet edildiğini kaydetti. Haberde ayrıca Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib'in Türk istihbaratı yetkilileriyle de bir araya geldiği belirtildi.

Ziyareti sürmanşetten, "Suudi Başsavcı'nın Türk istihbarat yetkilileriyle de görüştüğü İstanbul ziyareti sona erdi" başlığıyla gören diğer Mısır gazetesi Masri el-Yevm, Suudi Başsavcı'nın İstanbul ziyaretinden kayda değer sonuçlar elde edilemediğini yazdı.

Haberde Türk yetkililerin Suudi Arabistan'da gözaltına alınan 18 kişinin Türkiye’de yargılanması için teslim edilmesini talep ettiği de aktarıldı.

Katar

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera'nin internet sitesi, "Türk istihbarat yetkililerinin Suudi Arabistan Başsavcısı El-Ma’cib’e Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile ilgili ses kayıtlarını dinlettiğini" yazdı.

Haber, Türk güvenlik yetkililerine dayandırıldı.

İran

İran’ın resmi ve yarı resmi ajanslarından IRNA, FHA, Mehr ve Tasnim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasını sosyal medya üzerinden son dakika haberi olarak duyurdu.

Devlet televizyonu ise açıklamayı saat başındaki haber bültenlerinde ve alt yazılarında izleyicilerine servis etti.

Ülkenin yarı resmi ajanslarından Mehr, İstanbul Başsavcılığının açıklamasını vererek, "Kaşıkçı Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğuldu" başlığını kullandı. Tasnim haber ajansı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasındaki, "Suudi Arabistan Başsavcısı sorularımıza cevap vermedi. Kaşıkçı boğuldu ve cesedi parçalandı." ifadelerini başlığı çekti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yayın yapan Rudaw TV, "Savcılık: Konsolosluğa girer girmez öldürüldü" başlıklı haberinde, Kaşıkçı'nın boğularak öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı açıklamasını haber yaptı.

Başsavcılığın açıklamasındaki, "Kaşıkçı'nın cesedi öldürülmesinin ardından parçalanarak yok edilmiştir." cümlesinin öne çıkarıldığı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve beraberindeki bir heyetin, Kaşıkçı cinayeti çerçevesinde Suudi Arabistan'a davet edildiği kaydedildi.