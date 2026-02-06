İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2026 Cuma / 19 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6061
  • EURO
    51,5714
  • ALTIN
    6952.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Bebek'te sıcak saatler: Ünlülerin gittiği spor salonuna narkotik baskın
Güncel

İstanbul Bebek'te sıcak saatler: Ünlülerin gittiği spor salonuna narkotik baskın

İstanbul'un gözde semtlerinden Bebek'te, ünlü isimlerin sıkça tercih ettiği spor salonu olarak bilinen bir mekana narkotik polisleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan aramaların ardından mekanın işletmecisi gözaltına alındı.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 22:19 - Güncelleme:
İstanbul Bebek'te sıcak saatler: Ünlülerin gittiği spor salonuna narkotik baskın
ABONE OL

İstanbul Bebek'teki ünlülerin gittiği spor salonu olarak bilinen mekana, narkotik polisleri baskın düzenledi. Narkotik köpekleri ile düzenlenen baskında yapılan aramanın ardından mekanın işletmecisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü bir mekana operasyon düzenlenmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince Bebek'te spor salonu olarak bilinen 'Club'te, narkotik köpeklerle arama yapılmıştı. Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı.

MEKANIN İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yapılan aramalarda mekanda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken eğlence merkezi olarak da hizmet veren spor salonunun işletmecisi M.U., gözaltına alındığı öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenler'de metro raydan çıktı: Yolcular tahliye edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.