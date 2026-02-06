İstanbul Bebek'teki ünlülerin gittiği spor salonu olarak bilinen mekana, narkotik polisleri baskın düzenledi. Narkotik köpekleri ile düzenlenen baskında yapılan aramanın ardından mekanın işletmecisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş Bebek'te bulunan ünlü bir mekana operasyon düzenlenmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik ekiplerince Bebek'te spor salonu olarak bilinen 'Club'te, narkotik köpeklerle arama yapılmıştı. Polis, içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı.

MEKANIN İŞLETMECİSİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yapılan aramalarda mekanda herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken eğlence merkezi olarak da hizmet veren spor salonunun işletmecisi M.U., gözaltına alındığı öğrenildi.