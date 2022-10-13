İstanbul Boğazı, gemi trafiğine kapatıldı

Türkeli açıklarında makine arızası yapan 'ANNITA' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerce çekilmeye başlandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tuzla'dan Kavkaz'a seyir halindeyken Türkeli açıklarında makine arızası yapan 190 metre boyundaki ANNITA isimli dökme yük gemisine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzce kılavuz kaptanımız, KURTARMA-7 ve KURTARMA-8 römorkörümüz ile KEGM-8 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle yönlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

''ANNITA'' isimli gemi, saat 22.18 itibarıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, gemide bulunan kılavuz kaptan eşliğinde römorkörler tarafından çekilmeye başlandı.

Arızalanan geminin Büyükdere'ye demirletilmesinin planlandığı bildirildi.