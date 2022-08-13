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İstanbul Boğazı'nda arıza yapan tanker kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makina arızası yapan JANAKI isimli tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarılarak, demirletildi.

DHA13 Ağustos 2022 Cumartesi 23:59 - Güncelleme:
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İstanbul Boğazı Haydarpaşa Mendirek açıklarında Mısır'dan yola çıkıp, Rusya'ya seyir halinde olan 183 metre uzunluğundaki JANAKI isimli tanker gemisinde akşam saatlerinde makine arızası meydana geldi. Haber verilmesi üzerine Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekiplerine bağlı KURTARMA-9, KURTARMA-10, Römorkörler ve KEGM-4 Botu müdahalede bulundu. Arızalanan gemi römorkörler eşliğinde kurtarılarak C demir sahasına demirletildi.

Olayla ilgili Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Haydarpaşa Mendirek önlerinde makine arızası yapan JANAKI isimli 183 metre boyundaki tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-9, KURTARMA-10 Römorkörlerimiz, KEGM-4 Botumuz refakatinde C Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

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