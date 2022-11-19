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İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı

İstanbul Boğazı'nda, Kandilli önlerinde arızalanan konteyner gemisi nedeniyle askıya alınan gemi trafiği, geminin Ahırkapı'ya demirletilmesinin ardından güney-kuzey yönlü olarak yeniden açıldı.

AA19 Kasım 2022 Cumartesi 07:19 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği açıldı
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ambarlı'dan Novorossiysk'e seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki "Kappa" isimli konteyner gemisi için Kurtarma-5 ve Kurtarma-7 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ve kılavuz kaptan ivedilikle olay mahalline yönlendirildi.

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin çalışmasıyla "Kappa" isimli konteyner gemisi İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma-5, Kurtarma-7 römorkörü ve KEGM-5 botu refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

Geminin demirletilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, güney-kuzey yönlü olarak saat 02.50'de yeniden açıldı.

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