İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2023 Çarşamba / 26 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7966
  • EURO
    20,3009
  • ALTIN
    1150.93
  • BIST100
    5340.7
Güncel

İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası!

İstanbul Boğazı'nda Sarıyer sahilinde kameralara takılan denizanası yoğunluğu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Bebek sahili açıklarında da su altından görüntülendi.

IHA18 Ocak 2023 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası!
ABONE OL

Su altında serbest dalış yapan ve su altı yaşamını görüntüleyen İsa Şahintürk, İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında denizanası yoğunluğunu görüntüledi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bebek sahili ve İstanbul Boğazı'nın birkaç farklı noktasındaki denizanası yoğunluğu su altı kamerasına yansıdı. Görüntülerde suyun beyaz bir tabakayla kaplandığı görülüyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda daha çok görüldüğü ifade ediliyor. Daha önceki yıllarda yine dalış yaptıkları yerde su altını görüntülediğini söyleyen Şahintürk, "Dönem dönem İstanbul Boğaz'ında denizanası yoğunluğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu kez sahil şeritlerinde yoğun bir şekilde görüntüledim. Denizanası yoğunluğunun bu yıl geçen yıllara oranla daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çektiğim görüntüleri incelediğimde bu sonuç ortaya çıkıyor. Denizanalarının deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının daha fazla olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.