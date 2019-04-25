21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8994
  • 6,5816
  • 242.149
  • 95.718
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul Boğazı’nda erguvanlar açtı

Baharın kendini göstermesiyle İstanbul Boğazı’nı gören sırtlarda çiçek açan erguvan ağaçları, İstanbullulara görsel şölen yaşatıyor. Çiçeklerini açan Erguvan ağaçları havadan görüntülendi.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Boğazı’nın etrafında yer alan erguvan ağaçları, baharın gelmesiyle birlikte çiçeklerini açmaya başladı. Beykoz sahillerinde İstanbul Boğazı’nı rengarenk bir havaya bürüyen erguvan ağaçları, vatandaşları da doğaya çekiyor.
 
Havaların ısınmasıyla erguvan ağaçlarının altında serinleyen, yürüyüş yapan, balık tutan vatandaşların sayısı da giderek artıyor. Beykoz’da çiçek açan erguvan ağaçları ve vatandaşların doğa keyfi, havadan görüntülendi. Görüntülerde İstanbul Boğazı ile erguvanlar seyrine doyum olmayan bir manzara oluşturdu.
 
Beykoz sahilinde bir yandan arkadaşlarıyla sohbet ederken, bir yandan da balık tutan Eyüp Uzuner isimli vatandaş, “Erguvan ağaçları baharın müjdecisi. Padişahlar diktirmiş bunları. Erguvanlar açılsın, dökülsün, indir bindir istavrit çekersin buradan. Bu baharın, bereketin ramazanla beraber müjdecisidir” dedi.
 
Balık tutan Seçkin Kayıkçı ise, “Yaz geldi, mutluyuz. Gelip balığımızı tutuyoruz, stres atıyoruz. Seviyoruz bu işleri. İşten güçten fırsat buldukça buraya geliyoruz” diye konuştu.

Yaşlı amca kendisine yer vermeyen kadına bakın ne yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon devam ediyor

3 terörist etkisiz hale getirildi! Operasyon devam ediyor

Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Başkan Erdoğan'dan Zelenskiy'e tebrik telefonu

Türk komandolar yola çıktı

Türk komandolar yola çıktı

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

37 yıldır kayıptı... Seller cesedini ülkesine geri getirdi

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Garanti Bankası'nın ismi değişiyor

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Diriliş Ertuğrul son bölümde çok konuşulan ayrılık

Tonlarcasını özel okulun altına zulaladılar

Tonlarcasını özel okulun altına zulaladılar

Et fiyatlarıyla ilgili önemli karar

Et fiyatlarıyla ilgili önemli karar
 

POPÜLER HABERLER

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

Eli tren kapısına sıkışan kadının yaşadığı korkunç anlar görüntülendi

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Rusya'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması: Alternatifini konuşmaya hazırız

Rusya'dan kritik S-400 ve F-35 açıklaması: Alternatifini konuşmaya hazırız

Gram gram sağılıyor! Kilosu 6 bin lira

Gram gram sağılıyor! Kilosu 6 bin lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA