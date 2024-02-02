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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Ağır hasar oluştu

İstanbul Boğazı'nda çarpışan iki gemide hasar oluştu.

AA2 Şubat 2024 Cuma 09:06 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Ağır hasar oluştu
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İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

Alınan bilgiye göre, Boğazın Yenikapı önlerinde, "Kevalay Queen" isimli 147 metre boyundaki Ro-Ro yolcu gemisi ile "Captain Adam 1" isimli 103 metre boyundaki genel kargo gemisi çarpıştı.

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu olay yerine yönlendirildi.

Kazada, her iki gemide de hasar oluştu, kontrollerde çevre kirliliği tespit edilmedi.

Gemiler, Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi.

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