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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı'nda askıya alınan gemi trafiği güney-kuzey yönlü açıldı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 06:53 - Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
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Beykoz önlerinde arızalanan dökme yük gemisi nedeniyle çift taraflı askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, güney-kuzey yönlü açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Bulgaristan'dan İspanya'ya seyreden SOPHIA Z isimli 190 metre boyundaki Bahamalar bandralı dökme yük gemisinin Beykoz önlerinde arızalanması nedeniyle dün akşam saatlerinde çift yönlü askıya alınmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 02.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.

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