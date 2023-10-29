İstanbul Boğazı'ndaki resmigeçidin gökyüzünden çekilen görüntüleri paylaşıldı

MSB'den yapılan paylaşımda, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit törenine katılan 100 gemimizin gökyüzünden Mavi Vatan'a yansıyan eşsiz görüntüleri." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, başta TCG Anadolu olmak üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı fırkateynlerin, ada sınıfı korvetlerin, mayın avlama gemileri, amfibi gemileri, karakol gemilerinin, lojistik gemilerinin, hücumbotların, denizaltıların bulunduğu 100 geminin gerçekleştirdiği geçit töreninin havadan görüntülendiği anlar da yer aldı.