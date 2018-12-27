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İstanbul Boğaz'ndan dev petrol platform geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçen Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platform havadan görüntülendi.

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İstanbul Boğazı’ndan Panama Bayraklı GSP Saturn isimli dev petrol platformu geçiyor.
 
5 bin 235 groston hacminde 52. 4 metre uzunluğundaki platformun geçişi sırasında boğaz transit geçişlere kapandı. Geçiş sırasında kuleleri  alçaltılan platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı bağlı 5 adet  römorkör eşlik ediyor.Öte yandan platformun geçişi havadan görüntülendi. Görüntülerde romörkörlerin eşlik ettiği platformun yavaş bir şekilde boğazdan geçtiği görülüyor.
 

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