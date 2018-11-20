İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal: 2019 yılı belediye bütçemiz 23 milyar 800 milyon liradır

İBB'nin 2019 yılı mali bütçesi, Saraçhane'deki Meclis toplantı salonunda görüşüldü. Bütçeyi İBB Meclisi'ne sunan Uysal, burada yaptığı konuşmada, belediyenin yıllardır istikrarlı bir performans gösterdiğini, bütün hizmet alanlarında Türkiye'nin referans belediyesi olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye bütçesinin her zaman bir yatırım bütçesi olduğunu, bu yıl da yatırım ağırlıklı bir bütçeyi Meclis'e sunduklarını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Öncelikleri belirleyen ve ihtiyaçları gözeten bir bütçe tasarısıyla karşınızdayız. 2019 yılı belediye bütçemiz, 23 milyar 800 milyon liradır. Bütçemizi geçtiğimiz yıla göre yüzde 18,41 artırdık. Belediyemize bağlı kuruluşlar, yani İETT ve İSKİ ile toplam bütçemiz 34 milyar 801 milyon liraya ulaşıyor. Ayrıca 28 iştirak şirketimizin toplam cirosu da 24 milyar lira civarındadır. Bu bütçenin önemli bir bölümünü yatırımlara ayırıyoruz. Bu bağlamda sadece İstanbul Büyükşehir Belediye bütçesinden 11 milyar 300 milyon lirayı yatırıma ayırdık. Bu rakam belediye bütçemizin yarısı. Şirketler ve bağlı kuruluşlarımızın yatırımlarını hesaba kattığımızda, 16 milyar 498 milyon liraya yükselen bir yatırım bütçemiz var."

"Yatırım kalemlerinin en büyüğünü ulaşıma ayırdık"

Uysal, yatırım kalemlerinin en büyüğünü ulaşıma ayırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"2019'da ulaşıma 6 milyar 117 milyon lira yatırım yapacağız. Bu rakam, yatırım bütçemizin yüzde 54'ü. Ulaşım yatırımlarında her zaman olduğu gibi raylı sistemler ağırlıkta. Her zaman söylediğimiz gibi ulaşımda çözüm raylı sistemdir. Raylı sistemleri bin 100 kilometreye çıkardığımızda ulaşım problemini çözmüş olacağız. Bütün gücümüzle bu hedefe ulaşmak için çalışıyoruz. Bu hedefi en kısa sürede gerçekleştirmek istiyoruz. Şu anda dünyada en fazla metro inşaatı olan şehir İstanbul. 118 şantiyede, 25 bine yakın işçi kardeşimiz gece gündüz çalışıyor. Geçen ay son etabını açtığımız, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe metrosu ile raylı sistemlerde 170 kilometreye ulaştık. En son teknoloji ile yapıp İstanbul’un hizmetine sunduğumuz sürücüsüz metromuz, Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü oldu. İstanbullular için daima en iyisini yaptığımız, böylece bir kez daha tescillendi. Bildiğiniz gibi metro, maliyeti yüksek bir yatırımdır. Biz, 170 kilometreye ulaşan raylı sistem ağımızın tamamını kendi kaynaklarımızla yaptık. Şu anda 284,7 kilometre raylı sistem inşaatımız devam ediyor. Kısa sürede peş peşe açılışlar yapacağız."

Raylı sistemde bin 100 kilometre hedefi

Uysal, 2019'un ilk çeyreğinde Gebze-Halkalı Banliyö Hattı'nın hizmete açılacağını hatırlatarak, "63 kilometrelik, şehri baştan başa geçen bir hat. Kapasitesiyle ulaşımı çok rahatlatacak, yaklaşık 100 bin araç trafikten çekilecek. Böylece İstanbul'umuzda 233 kilometrelik raylı sistem ağımız tamamlanmış olacak. 17 metro hattında hummalı bir çalışma içindeyiz. Sadece devam eden bu hatları tamamladığımızda Cumhuriyet'in 100. yılında yani 2023'te 454,7 kilometreye ulaşmış olacağız. Raylı sistemleri hızlı bir şekilde 1,100 kilometreye tamamlamak için yeni finans modelleri üzerinde çalışıyoruz. Ulaşımda verimi artırmak amacıyla aktarma merkezlerimizin yapımına büyük önem veriyoruz. Çünkü bu merkezler, üç ulaşım sistemini; deniz, kara yolu ve raylı sistemleri birleştiriyor. Bu sayede yılda 2 milyar lirayı aşan bir tasarruf sağlıyoruz. İstanbul trafiği için bir diğer çözüm de bildiğiniz gibi tünel yollardır. Araç trafiğini rahatlatıyor. Zaman kazandırıyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki mevcut tünel yollarının uzunluğunun 17 kilometre olduğunu, 160 kilometre uzunluğundaki tünellere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Uysal, "En son Hasköy-Kasımpaşa Tüneli'ni hizmete açmıştık. Eyüp Silahtarağa-Gaziosmanpaşa Tüneli bu yıl sonunda açılmış olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli de 2019'da açılacak. Dolmabahçe-Levazım, Libadiye-Çamlıca ve Alibeyköy-Küçükköy tünel inşaatlarımız da devam ediyor. Ayrıca, 12 kavşak ve 19 yol inşaatımız var." dedi.

"5 Millet Bahçesini açtık"

Ulaşımın ardından ikinci en büyük yatırım kalemini çevre için kullanacaklarını dile getiren Uysal, şu bilgileri verdi:

"Çevreye ayırdığımız rakam 2 milyar 879 milyon lira. Şirketler ve bağlı kuruluşlarla bu rakam 3 katına yaklaşıyor. Toplam 7 milyar 360 milyon lira. Yani konsolide yatırım bütçemizin yüzde 45'i çevre için. Geçmişte havasız, susuz ve yeşilden mahrum bir İstanbul varken şimdi millet bahçelerimiz var. Hafta sonu millet bahçelerimizden 5'ini, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete aldık. İstanbul'a 1,5 milyon metrekare yeşil alan daha kazandırdık. Havası, suyu ve toprağıyla daha güzel ve daha yeşil bir İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarımız 12 metrekareyi geçti. Hedefimiz yeni millet bahçeleri ve diğer çalışmalarla kişi başına düşen yeşil alan miktarını 20 metrekareye yükseltmek. İstanbul için en büyük çevre projemiz, Atatürk Havalimanı'nı Millet Bahçesi’ne dönüştürmektir. Şişli Feriköy ve Aksaray İSKİ binalarının yerini Şehir Parkı yapıyoruz. Bu yerlere bina yapmadık. Yeşil alan olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı tercih ettik. Beykoz, Arnavutköy, Pendik ve Tuzla parklarının da yapımı sürüyor."

Uysal, kentsel dönüşüme önemli bir rakam ayırdıklarını belirterek, "Bu alana 1 milyar 11 milyon lira ayırdık. Kentsel Dönüşümü yepyeni bir yaklaşımla ele aldık. 2018 yılında başlattığımız ve 1 milyar lira ayırdığımız bu sistemle 6 ilçemizde Kentsel Dönüşüme başladık. Bu modelin kentsel dönüşümü çok hızlandıracağına inanıyorum. İmar artışı yapmadan kentsel dönüşüm yapıyoruz. Dönüşüm yerinde olacak. Anlaşmaları tamam olan her yere giriyoruz." diye konuştu.

Uysal, 2019 bütçesinde eğitim, kültür, sağlık, spor ve sosyal hizmetlere de ciddi rakamlar ayırdıklarını anlatan ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğitim alanında çok büyük hizmetlerimiz var. Bugüne kadar 3 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. İSMEK, bir halk üniversitesi kimliği kazandı. 39 ilçede toplam 253 merkezde hizmet veriyoruz. İstanbul'un bütün imkanlarıyla bir spor şehri olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Açık alanlardan kapalı spor tesislerine kadar büyük bir spor altyapısı kurduk, kurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 216 sporcumuz milli oldu. Büyükşehirden yetişen sporcularımız olimpiyatlarda 15 madalya kazandı. Çocuklarımızı unutmadık, okul bahçelerine 214 spor salonu yaptık. 40 spor salonunun inşaatı devam ediyor. Bu salonlardan vatandaşlarımız da istifade ediyor. Kültür ve sanatı herkes için ulaşılabilir yapma hedefimizde epey mesafe aldık. Şehrimizin dört bir tarafına kültür merkezleri açıyoruz. Bu sayede oyunlar, gösteriler ve kültür faaliyetlerimiz daha çok izleyiciye ulaşıyor. Geçen yıl sahnelerin doluluk oranı yüzde 93 gibi çok büyük bir orana ulaştı. Etkinliklerimiz yıl boyu sürüyor. Şehir Tiyatrolarımıza iki yeni sahne kazandırdık. 2019 yılı gider bütçemiz 23,8 milyar lira. Gelir bütçemiz ise 20,6 milyar lira. Bu yıl bütçemizde, 3 milyar 200 milyon lira net borçlanma öngörüyoruz. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünü her zaman olduğu gibi raylı sistem yatırımları için kullanıyoruz."

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın sunumunun ardından parti temsilcilerinin bütçe üzerine konuşmalarına geçildi.

Meclis toplantısı devam ediyor.