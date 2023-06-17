Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu ile Yozgat, Sivas ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kısa süreli kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Yapılan son değerlendirmelere göre; Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu Yakası, İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de (Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu,Kastamonu) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların aralıklı ve yerel olarak Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

29 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son raporda 17 Haziran Cumartesi günü için sarı kod uyarı verilen iller şu şekilde;

* Afyonkarahisar

* Ankara

* Antalya

* Aydın

* Balıkesir

* Bilecik

* Bolu

* Burdur

* Bursa

* Çanakkale

* Çankırı

* Denizli

* Edirne

* Eskişehir

* Isparta

* İstanbul

* İzmir

* Kastamonu

* Kocaeli

* Kütahya

* Manisa

* Muğla

* Sakarya

* Tekirdağ

* Uşak

* Zonguldak

* Bartın

* Karabük

* Düzce

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KRİTİK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından da cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Valiliğin açıklamasında, "İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemli rica ediyoruz." denildi.

İstanbul'da beklenen yağış başlarken Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Kent genelinde yağışların cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.