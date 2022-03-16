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İstanbul dahil 7 ilde kar bekleniyor! Bu tarihe dikkat

Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ilin 17 Mart perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirdi. Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

16 Mart 2022 Çarşamba 07:52 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 07:53
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin (Edirne, Kırıklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) 17 Mart Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Perşembe günü genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin güneydoğusunda (Sakarya'nın güney ilçelerinde) karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart'tan itibaren bölge genelinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR YENİDEN DÜŞECEK

Yağışların, kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta ortasından itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın bölge genelinde etkili olacağı da değerlendiriliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki bir haftalık periyotta; mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da da 17 Mart Perşembe günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 18 Mart Cuma gününden itibaren il genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği öngörülüyor.

KAR KAÇ GÜN SÜRECEK?

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Perşembe akşamından itibaren kuzey bölgeler soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Cuma Cumartesi ve Pazar günü Marmara ve Karadeniz bölgesi karla karışık yağmur ve kar yağışı alacak. Geçen haftaki sistemden bir kademe daha zayıf olacak" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Ülke genelinin parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı. Rüzgar, Akdeniz'in içi ve İç Anadolu'nun güney doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli" şeklinde açıklama yaptı.

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