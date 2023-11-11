İstanbul dahil çok sayıda ilde alarm! Yoğun yağış bekleniyor

Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava artık giderek soğuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaşılan verilere göre 8 ile sarı, 5 ile turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Yurtta etkisini sürdüren kurak havalar yerini yağışlı günlere bırakıyor.

MARMARA VE EGE'DE YAĞIŞ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre; yurdun batı kesimleri çok bulutlu, Marmara (Bilecik ve Sakarya hariç), Ege kıyıları, Manisa ve Antalya çevreleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

8 İL SARI 5 İL TURUNCU KODLA UYARILDI

MGM'nin sitesinde yer alan uyarı haritasına göre Bilecik, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne sarı kodla uyarılırken, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa ve Aydın'a ise turuncu uyarı verildi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yağışların İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat, Marmara'da yer yer 90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra Kırklareli ve Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel oldu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri yer aldı.

Yağışın başlangıç saati olarak 11.11.2023 13.00, bitiş vaktinin de 11.11.2023 23.50 olarak tahmin edildiği ifade edildi.