İstanbul depremini tetikler mi? Deprem Uzmanı Ersoy'dan Çanakkale'deki depreme ilişkin açıklamalar!

ŞÜKRÜ ERSOY'DAN AÇIKLAMA

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde.Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı. " ifadelerini kullandı.

AÇIKLANAN ENLEM VE BOYLAM FAY HATLARINI TETİKLER Mİ?

Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı.

250 YILDA BİR OLUYOR İSTANBUL'DA DEPREMLER AMA...

Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir.

RİSKİ AZALTMAMIZ İÇİN NE YAPMAMIZ GEREK?

Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık.