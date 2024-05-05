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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama.... Provokasyona kalkıştı, gerçek ortaya çıkınca geri adım attı

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, bir dizide kullanılan maket silahları gerçek sanıp provokasyona kalkıştı. CHP'li Murat Bakan, silahlar hakkında gerçeği öğrenince geri adım attı. Konu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

AA5 Mayıs 2024 Pazar 15:22 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama.... Provokasyona kalkıştı, gerçek ortaya çıkınca geri adım attı
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CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla İstanbul'da polis tarafından çok sayıda silah ele geçirildiği iddiasını ortaya attı. Murat Bakan daha sonra İçişleri Bakanlığını açıklama yapmaya davet etti. CHP'li Murat Bakan'ın "çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildi" paylaşımı sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklama ile gerçeği ortaya çıkardı.

CHP'li Murat Bakan konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul'da yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlar. Bu miktarda silah ile neler yapılabilir? Bunların ele geçirilen kısmı olduğu düşünüldüğünde ele geçirilmemiş daha ne kadar silah olabilir? Yarın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama bekliyoruz?" ifadelerine yer verdi.

YANLIŞ ANONSMUŞ

Ancak yaşanan durumun CHP'li Murat Bakan'ın zannettiği gibi olmadığı ortaya çıktı. Bir süre sonra bu paylaşımını hesaplarından kaldıran Murat Bakan, yeni bir paylaşımla silahların bir TRT dizisinde kullanıldığı yönünde bilgi aldığını söyledi. Bakan kendisine gönderilen "Olay böyle değilmiş, TRT'de yayınlanan Teşkilat dizisinin aracını durdurup almışlar, silahların ağzı kapalı. Savcı iade edin demiş. Yanlış anons" yazan mesajı da paylaştı.

YENİDEN PAYLAŞIM YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Açıklamasın devam eden Murat Bakan, "Attığım twite ilişkin bilgi de polis kaynaklarından gelmişti, şimdi İstanbul'dan polis kardeşlerimden yeni böyle bir bilgi geldi. Yunusların TRT Teşkilat dizisine ilişkin aracı durdurduğuna ve savcının silahların iade edin dediğine ilişkin konu ile ilgili bilgi tam olarak netleşince konuyu yeniden paylaşacağım." dedi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda uzun namlulu silah ele geçirildiğine ilişkin sosyal medyada yer alan bir fotoğraftaki silahların, bir dizi çekiminde kullanılan kurusıkı silah olduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İstanbul'da Yunus ekipleri tarafından ele geçirilen silahlara ait olduğu iddia edilen fotoğrafa ilişkin açıklama yapma gereğinin doğduğu belirtildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından 4 Mayıs'ta Sarıyer Harp Akademileri kavşağında uygulama gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şüphe üzerine durdurulan bir aracın bagajında kurusıkı ve airsoft olarak tabir edilen film ve dizi çekimlerinde kullanılan çeşitli modellerde 141 uzun namlulu silah ve çeşitli mühimmatlar ele geçirildiği aktarıldı.

Silahların ve araçta bulunan 2 kişinin emniyete götürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, "Yapılan incelemede araçta bulunan şahısların Hasdal Kışlası içerisinde TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinin çekiminden geldikleri ve gerekli izin belgelerinin olduğu belirlenmiş, şahıslar çekimde kullanılan kurusıkı silahlarla birlikte serbest bırakılmıştır." denildi.

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