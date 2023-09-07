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İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 7 milyon 446 bin yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı olduğunu bildirdi.

IHA7 Eylül 2023 Perşembe 11:33 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı en yoğun ikinci havalimanı oldu
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın temmuz ayında 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı olduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'na ilişkin yaptığı paylaşımda, "Airports Council International Europe Temmuz 2023 hava trafik verilerine göre, İstanbul Havalimanı yüzde 16,5 ile yolcu trafiğindeki en yüksek artış lideri, 7 milyon 446 bin 1 yolcu ile en yoğun ikinci havalimanı oldu" ifadelerine yer verdi.

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