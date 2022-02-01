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İstanbul Havalimanı girişinde bilet kontrolü sona erdi

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü bugünden itibaren kaldırıldı.

AA1 Şubat 2022 Salı 13:38 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 13:39
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, hem gidiş hem de plaza katındaki kapılarda geçerli olan bilet kontrol uygulamasının kaldırılmasıyla terminal binası herkesin hizmetine yeniden açıldı.

Alınan üst düzey Kovid-19 tedbirleri sayesinde, havalimanına gelen karşılayıcılar ve uğurlayıcılar artık 1, 3, 4, 5, 9 ve 13 numaralı kapılardan terminal binasına girebilecek.

Yolcuların uçuş öncesinde havalimanına gidiş sürelerini etkileyen uygulamanın son bulmasıyla İstanbul Havalimanı'nda normalleşme yolunda yeni bir adım daha hayata geçti.

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