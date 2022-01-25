İstanbul havalimanı ve Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika THY iptal olan uçuşlar 25 Ocak 2022

25 Ocak 2022 Salı 12:55 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 12:55

İstanbul'da şiddetli kar yağışı etkisini gösteriyor. Yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Peki, İstanbul'da uçak seferleri iptal mi oldu? İstanbul havalimanı ve Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi? Son dakika THY iptal olan uçuşlar 25 Ocak

İSTANBUL HAVALİMANI VE SABİHA GÖKÇEN UÇUŞLAR İPTAL Mİ?

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşanırken Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda uçak seferleri iptal oldu.

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada; 'Değerli yolcularımız, İstanbul'da yaşanan hava muhalefeti nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama ekranlarımızdan uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Uçuşları iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer verilen haklardan yararlanabilir, işlemlerinizi çağrı merkezimiz, satış ofislerimiz, mobil uygulamalarımız ve web sitemizden gerçekleştirebilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.' ifadeleri kullanıldı.

THY UÇUŞLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Türk Hava Yolları, THY, İstanbul Havalimanı'ndan yapacağı tüm uçuşları, saat 00.00'a kadar durdurduğunu açıkladı. İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki THY uçuşları yapılamıyor.

Türk Havayolları Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "İlgili otoriteler havalimanlarımızı ve ulaşım yollarını uçuşlarımıza yeniden hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı operasyonlarımız bu gece 00:00'a kadar durdurulmuştur" dedi.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus tarafından yapılan açıklamada ise; 'Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda aşağıdaki uçuşlarımız iptal edilmiştir.' denildi.

Aynı zamanda yapılan açıklamada, ücretsiz bilet değişikliği ya da iptali için ise Pegasus firmasının internet adresi ve mobil uygulamanın kullanılabileceği gibi çağrı merkezi ile de iletişime geçilebileceğinin altı çizildi.

İSTANBUL HAVALİMANI İPTALOLAN UÇAK SEFERLERİ İÇİN TIKLAYIN

THY İPTAL OLAN UÇUŞLAR 25 OCAK 2022

Tarih - Planlanan - Tahmini Uçuş - Çıkış - Varış - Durum

24.01.2022 16:40 17:00 TK 1723 İSTANBUL BERLIN (BER) İptal

24.01.2022 16:40 16:40 TK 1505 İSTANBUL NÜRNBERG İptal

24.01.2022 16:40 19:00 GF 6061 İSTANBUL MÜNİH İptal

24.01.2022 16:40 19:00 UA 6909 İSTANBUL MÜNİH İptal

24.01.2022 16:40 19:00 TK 1635 İSTANBUL MÜNİH İptal

24.01.2022 16:45 16:45 AH 3017 İSTANBUL CEZAYİR Kontuar Açık

24.01.2022 16:50 16:50 A3 0993 İSTANBUL ATİNA İptal

24.01.2022 16:55 19:00 TK 0415 İSTANBUL MOSKOVA (VKO) İptal

24.01.2022 17:00 17:00 TK 2166 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 17:00 17:00 9U 0746 İSTANBUL KİŞİNEV İptal

24.01.2022 17:00 17:00 AI 6061 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 17:00 17:00 JU 8178 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 17:10 17:10 AI 6051 İSTANBUL ADANA İptal

24.01.2022 17:10 17:10 MS 9304 İSTANBUL BAKÜ İptal

24.01.2022 17:10 17:10 WY 5163 İSTANBUL ROMA İptal

24.01.2022 17:10 17:10 TK 2464 İSTANBUL ADANA İptal

24.01.2022 17:10 17:10 TK 0334 İSTANBUL BAKÜ İptal

24.01.2022 17:10 17:10 TK 1863 İSTANBUL ROMA İptal

24.01.2022 17:35 17:35 TK 1769 İSTANBUL PRAG İptal

24.01.2022 17:35 17:35 JU 0803 İSTANBUL BELGRAD İptal

24.01.2022 17:35 17:35 HY 7255 İSTANBUL PRAG İptal

24.01.2022 17:35 17:35 MS 9665 İSTANBUL PRAG İptal

24.01.2022 17:35 17:35 SU 3757 İSTANBUL BELGRAD İptal

24.01.2022 17:35 17:35 TK 9503 İSTANBUL BELGRAD İptal

24.01.2022 17:40 17:40 PC 3305 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 17:45 17:45 TK 0830 İSTANBUL BEYRUT İptal

24.01.2022 17:45 17:45 ME 2830 İSTANBUL BEYRUT İptal

24.01.2022 17:55 17:55 TK 2248 İSTANBUL ŞANLIURFA İptal

24.01.2022 17:55 17:55 KL 1614 İSTANBUL AMSTERDAM İptal

24.01.2022 18:00 18:00 TK 2838 İSTANBUL TRABZON İptal

24.01.2022 18:00 18:00 TK 2170 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 18:00 19:00 TK 2014 İSTANBUL KAYSERİ İptal

24.01.2022 18:00 18:00 TK 2334 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 18:00 18:00 JU 8240 İSTANBUL TRABZON İptal

24.01.2022 18:00 18:00 AI 6057 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 18:00 18:00 JU 8180 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 18:00 18:00 OZ 6949 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 18:00 18:00 PS 9528 İSTANBUL ANKARA İptal

24.01.2022 18:00 19:00 JU 8066 İSTANBUL KAYSERİ İptal

24.01.2022 18:00 19:00 OZ 6943 İSTANBUL KAYSERİ İptal

24.01.2022 18:00 18:00 AI 6087 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 18:00 18:00 JU 8053 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 18:00 18:00 OZ 6937 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 18:00 18:00 SK 3442 İSTANBUL İZMİR İptal

24.01.2022 18:10 18:10 TK 8304 İSTANBUL KAZABLANKA İptal

24.01.2022 18:10 18:10 TK 1407 İSTANBUL VİLNİUS İptal

24.01.2022 18:10 18:10 AT 0911 İSTANBUL KAZABLANKA İptal

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün saat 13.00'e kadar tüm uçuşların iptal edildiği İstanbul Havalimanı'nda yağışının durmasıyla birlikte apronda kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışının şiddetini arttırması nedeniyle dün saat 14.00´ten itibaren uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda kar yağışının şiddetini kaybetmesinin ardından günün ilk saatiyle birlikte çalışmalar hız kazandı.

Havalimanı işletmecisi İGA, kar nedeniyle kapanan pist ve taksi yollarını temizleme çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte uçuşların saat 13.00'te yeniden başlaması planlanırken, seferleri iptal olan yolcular ise geceyi terminalde geçirdi.

Yolcular için kara tarafındaki yeme içme alanlarında yüzde 30 indirim uygulanırken daha önce bir saat olan ücretsiz kablosuz internet hizmeti ise 24 saate uzatıldı.

Sabah saatlerinde yolların kısmen açılmasıyla birlikte havalimanı ile şehir arasında ulaşımı sağlayan otobüs servisleri havalimanı çıkışlı olarak tek yönlü olarak hizmet vermeye başladı.