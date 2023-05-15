İstanbul Havalimanı'nda bulunan sandıkların sayımı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çerçevesinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda kullandıkların oyların sayımı tamamlandı.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları İstanbul Havalimanı'nda gidiş ve geliş katında kurulan 12 sandıkta oylarını kullanmıştı. Havalimanında kullanılan 18 bin 271 oydan, 18 bin 81'i geçerli sayıldı.

Açıklanan sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511 oy alırken, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ise 8 bin 1 oy aldı.

Adaylıktan çekilen Muharrem İnce 152 oy alırken, Sinan Oğan 417 oy aldı. 28. Dönem milletvekili seçimlerinde ise , CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti bin 191, MHP bin 151, Yeniden Refah Partisi 285, Yeşil Sol Parti bin 10, Türkiye İşçi Partisi 819, Zafer Partisi 229 ve Büyük Birlik Partisi 88 oy aldı.