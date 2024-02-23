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İstanbul Havalimanı'nda işaret diliyle hutbe okunmasını yolcular memnuniyetle karşıladı

İstanbul Havalimanı'nda, işitme engelli yolcu ve çalışanlara yönelik işaret diliyle cuma hutbe çevirisi uygulaması hayata geçirildi.

AA23 Şubat 2024 Cuma 16:03 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda işaret diliyle hutbe okunmasını yolcular memnuniyetle karşıladı
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İşitme engellilerin de cuma hutbesini anlayabilmesi için başlatılan uygulamanın ilki, gelen yolcu terminalinde, cuma namazının kılındığı bir mescitte gerçekleşti.

İmamın okuduğu cuma hutbesini, Eyüpsultan Müftülüğüne bağlı Hicret Kur'an Kursu'nda görevli Kur'an-ı Kerim öğreticisi Bekir Baş, engelliler için minberin yanından işaret diliyle aktardı.

Havalimanındaki farklı firmalarda çalışan işitme engelliler ve yolcular, bu hizmeti memnuniyetle karşıladı.

"TERCÜMAN OLMADAN ÖNCE HİÇBİR ŞEY ANLAMIYORDUK"

Hutbenin ardından gazetecilere Bekir Baş aracılığıyla duygularını aktaran işitme engelli İrfan Beyhan, bu hizmetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Çeviri yapılmadan önce cuma hutbesinden hiçbir şey anlamadıklarını aktaran Beyhan, "Hocamızla iletişim kuramıyorduk ama bir tercümanın olması, cumanın önemini, hutbedeki ayet ve hadisleri anlamamıza vesile oldu. Çok güzel duygular hissediyoruz. Tercüman olmadan önce hiçbir şey anlamıyorduk, çok sıkılıyorduk. Namazı kılıp çıkıyorduk hiçbir şey hissetmeden. Bugün bu duygu anlatılmaz ancak yaşanır. " dedi.

"HER CAMİYE YAYILMASINI İSTİYORUZ"

İşitme engelli Günay Bozkoç da daha önceleri cumaya gelip duygusuz bir şekilde ayrıldıklarına dikkati çekerek, bugün ilk defa bu mekanda anladığı cuma hutbesiyle duygulandığını kaydetti.

Bozkoç, "Bunun devamını arzu ediyoruz. Hocamız çok güzel anlatıyor olabilir ancak biz işitme engelli olduğumuz için hocamızı sadece seyrediyoruz. Bir zaman sonra sıkılıyorduk. Tercümanla beraber bu hutbenin manasını öğrenebildiğimiz için bize ayrı bir mutluluk verdi. Bunun sadece burada değil her camiye yayılmasını istiyoruz. Burada hutbenin çevrildiğini gören işitme engelliler bu camiye gelecektir." diye konuştu.

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