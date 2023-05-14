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İstanbul Havalimanı'nda oy sayımı başladı

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan vatandaşların İstanbul Havalimanı'nda oy kullanma işlemleri sona erdi ve oy sayımına geçildi.

IHA14 Mayıs 2023 Pazar 20:09 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda oy sayımı başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanı'nda sandıklar ve oy kabinleri kurulmuş ve oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı karar gereği 27 Nisan Perşembe günü başlamıştı. İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemleri saat 17.00 itibariyle sona erdi. İstanbul Havalimanı'nda 20 bin seçmen oy kullandı. Sandıkların kapanmasının ardından görevliler kullanılan oyları çuvallara yerleştirilerek mühürlendi. Mühürlenen çuvallar oy sayılma alanına getirilerek sayılmaya başladı.

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