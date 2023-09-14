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İstanbul Havalimanı'nda rehine kurtarma tatbikatı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis özel harekat ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda uçaktan rehine kurtarma tatbikatı yaptı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda rehine kurtarma tatbikatı
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İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinasyonundaki tatbikatta senaryo gereği hava korsanlarınca rehin alınan yolcular polis ekiplerinin operasyonu ile kurtarıldı.

Tatbikata İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat, Terör, Bomba ve İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüklerinde görevli 166 personel olmak üzere Jandarma, İGA, THY, Medicana ve diğer birimlerin de katılımıyla toplam 353 personel 53 araç katıldı.

Tatbikatla ilgili açıklamada bulunan İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Kadri Samsunlu, "Havalimanlarında kullanılan yüksek teknoloji güvenlik aygıtları, tecrübeli güvenlik personelleri ve kurumlar arası güçlü koordinasyon son yıllarda uçak kaçırmanın tüm dünyada ciddi olarak düştüğünü gösteriyor. Yolcularımızın, çalışanlarımızın ve diğer misafirlerimizin güvenliğini ilgilendiren her şeye karşı mücadele etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İlker Haktankaçmaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Ağca, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Mustafa Parasız'ın da katıldığı tatbikat hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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