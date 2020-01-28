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İstanbul Havalimanı'nda saka kuşu kaçakçısına 95 bin lira ceza

İSTANBUL Havalimanı'nda, yurt dışına valiz içinde saka kuşu kaçırmak isterken polis tarafından yakalanan Libya uyruklu yolcuya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 95 bin lira idari para cezası kesildi.

DHA28.01.2020  09:31 - Güncelleme: 28.01.2020  09:35

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya'ya gitmek üzere dün İstanbul Havalimanı'na gelen ve durumundan şüphelendikleri yolcuyu incelemeye aldı. Yolcunun valizinde yapılan kontrolde küçük karton kutular içine gizlenmiş 36 adet koruma altındaki saka kuşu bulundu.

5 KUŞ VALİZDE ÖLDÜ

İncelemede kuşlardan 5'inin öldüğü belirlendi. Polis, valizin sahibi Libyalı yolcuya işlem yapmak üzere terminaldeki polis merkezine götürdü. Olay üzerine bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri de İstanbul Havalimanı'na gelerek 31 sakayı teslim aldı.

SAKA KUŞLARI DOĞAYA BIRAKILACAK

Libyalı yolcuya ise 'koruma altındaki saka kuşunu yurt dışına kaçırmaktan' 21 bin 600 lira tazminat, çevre kanunu ve eko sistemi bozmaktan ise 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan saka kuşlarının, veteriner hekim tarafından yapılacak kontrol sonrası doğaya salınacağı öğrenildi.

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