İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8705
  • EURO
    33,2678
  • ALTIN
    2001.66
  • BIST100
    9329.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul Havalimanı'nda 'Türkçe bilmiyor' provokasyonu yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Güncel

İstanbul Havalimanı'nda 'Türkçe bilmiyor' provokasyonu yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Havalimanı'nda yaşandığı iddia edilen ve sosyal medyada “Türkçe bilmediği için havalimanında hizmet alamadı ve 2.5 saat rehin kaldı' şeklinde yapılan paylaşımların ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı.

DHA19 Şubat 2024 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda 'Türkçe bilmiyor' provokasyonu yapan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
ABONE OL

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Havalimanı'nda 17 Şubat 2024 günü annesinin lisanı nedeniyle kendini anlatamadığını, 2.5 saatte dışarıya çıkamadığını, yetkililerin annesiyle ilgilenmediğini ve mağdur olduğunu belirterek çektiği kaydı yayınladığı iddia edilen şüpheli hakkında olayın gerçeği yansıtmaması nedeniyle TCK 217/A maddesi gereğince "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.

VALİLİK DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Valiliğince dün yapılan açıklamada da, "S.Ç. isimli yolcu, Van'dan İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcu ya da yakınlarının, uçağa binmeden önce talepte bulunması gereken Wheel Chair (Refakatli Tekerlekli Sandalye) hizmeti için başvurmadığı, Van'dan hareket ederken anlaşılmış ve İstanbul Havalimanı'nda gerekli talep, uçak ekibi tarafından yapılmıştır. Uçuş ekibinin yaptığı talep doğrultusunda yolcuya uçaktan inişinden, Havalimanı çıkış noktasına kadar talep edilen hizmet verilmiştir. Yaşlı vatandaşımızla ilgili çekilen videonun tamamı en hafif tabirle art niyetli olup, devletimiz aleyhine propaganda yapmaktan öte amaç taşımadığı anlaşılmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.