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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Havalimanı'nda yürütülen operasyonlarda farklı türlerden 7 kilo 600 gram uyuşturucuya el konuldu.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 12:49 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu!
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, son dönemde gümrük muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yürüttüğü risk analizi, istihbarat çalışmaları ve rutin kontrollerde, farklı yöntemlerle Türkiye'ye uyuşturucu sokulmasına engel olundu.

İlk operasyonda, transit olarak yurt dışına gitmek için havalimanına gelen bir yolcunun bagajı "şüpheli" olarak değerlendirildi. Yolcuya ulaşmadan önce dağıtım noktasında açılan bagajın altına ilave bir taban konulduğu ve burada gizli bir bölme oluşturulduğu tespit edildi.

Buradan çıkarılan maddelerin kokain olduğu belirlendi ve 1 kilo 120 gram "kokain" cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, başka bir operasyonda havalimanının kargo bölümündeki bir gönderiyi "riskli" olarak değerlendirdi. İçerisinde müzik aleti "org" olan gönderi, detaylı incelemeye tabi tutuldu. İncelemede, org içerisine gizlenmiş 640 gram ağırlığındaki 3 bin 800 adet captagon hapa el konuldu.

Ekipler, yurt dışından Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu bir kişinin valizi ve sırt çantasında yaptıkları aramada da 2 kilo 240 gram esrar ele geçirdi.

NARKOKİM ekiplerinin havalimanı kargo bölümünde yaptığı aramada ise bir valizin astarının içerisinde bulunan küçük bez parçalarına emdirilmiş 3 kilo 600 gram metanfetamine el konuldu.

Söz konusu operasyonlara, narkotik dedektör köpekleri de önemli katkı sağlarken, olaylara ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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