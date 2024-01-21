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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza Ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 10:53 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
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Ticaret Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Paylaşıma göre, operasyon çerçevesinde 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.

Paylaşımda, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceğini belirtilirken, illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği ifade edildi.

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