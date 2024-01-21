Ticaret Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Gümrük Muhafaza Ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini açıkladı. Paylaşıma göre, operasyon çerçevesinde 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.
Paylaşımda, çocukları ve gençleri uyuşturucuya karşı korumak için tüm gayretin gösterileceğini belirtilirken, illegal ticarete tevessül edenlere fırsat verilmeyeceği ifade edildi.
Gümrük Muhafaza Ekiplerimiz, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği başarılı operasyon sonucunda 568 kilogram uyuşturucu madde yakaladı.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) January 21, 2024
Ticaret Bakanlığı olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak... pic.twitter.com/IvmOrLhg1A