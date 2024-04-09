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Güncel

İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğu arife gününde de devam etti

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde, tatil bölgelerinde ve yurt dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğu arife gününde de devam etti.

AA9 Nisan 2024 Salı 14:44 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'ndaki yoğunluğu arife gününde de devam etti
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Tatil için kentten ayrılanlar, erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelmeye başladı. Havalimanının giriş nizamiyesinde ve terminalin önündeki caddede trafik oluştu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ekipleri ve polisler, uyarılar yaparak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

Güvenlik kontrolünün ardından terminale geçen yolcular, iç ve dış hat kontuarlarında bilet ve valiz işlemleri için sıraya girerken zaman zaman uzun kuyruklar da meydana geldi.

İGA, Türk Hava Yolları (THY) ve Turkish Ground Serves (TGS) ekipleri, havalimanında yolcuları gidecekleri noktalara yönlendirdi.

Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ndeki tüm pasaport bankolarını açık tutan polisler ise yolculara e-pasaport bankolarına yönlendirerek yardımcı oldu.

Tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler, yurt dışı harcı pulu veren makinelerin önünde kabalık oluşturdu.

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