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İstanbul Havalimanı'ndan bir rekor daha! Avrupa'da zirveyi kaptı

Eurocontrol'un 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 321 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

AA7 Mart 2024 Perşembe 06:29 - Güncelleme:
İstanbul Havalimanı'ndan bir rekor daha! Avrupa'da zirveyi kaptı
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Türkiye'nin dev yatırımlarından olan İstanbul Havalimanı, ülkeyi havacılık sektöründe önemli bir aktarma merkezi yaparak kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hizmete girmesinin ardından kısa süre içinde peş peşe birçok rekora imza atan İstanbul Havalimanı'nın başarılı grafiği devam ediyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 26 Şubat-3 Mart dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu paylaşıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE

Avrupa'nın aktarma merkezi olarak konumlandırılan İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama 1321 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1283 uçuşla Londra Heathrow, 1266 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1169 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1131 uçuşla Frankfurt havalimanları izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük ortalama 610 uçuşla Avrupa'daki 12'nci en yoğun havalimanı oldu.

  • Istanbul Havalimani
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