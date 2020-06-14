14 Haziran 2020 Pazar 16:54 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:33

İstanbul Havalimanı’nın 3. bağımsız pisti, devlet konuk evi ve camii açılıyor. 3. pistin faaliyete geçmesi ile iç hat uçuşlarındaki mevcut taksi sürelerinin yaklaşık yüzde 50 azalması bekleniyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan verilen bilgiye göre yapılan simülasyonlara göre ortalama uçak iniş süresi 15 dakikadan 11 dakikaya inecek, ortalama uçak kalkış süresi ise 22 dakikadan 15 dakikaya inecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3. pistin açılışında bir konuşma yapıyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Havalimanımız bugüne kadar 65 milyon yolcuya hizmet verdi.

-Havalimanımız, yıllık 200 milyon yolcuya kadar geliştirilebilecek bir planlamayla inşa edildi.

-İstanbul Havalimanı, 2023 hedeflerimizin sembollerinden biridir.

-Halen inşası süren metro hattının açılmasıyla havalimanımızın şehirle olan bağlantı süresi kısalacaktır.

Devlet konuk evimizin ve camimizin hizmete girmesiyle havalimanımızın iki önemli eksiğini daha tamamlıyoruz.

-Sadece ulaşım alanında yaptıklarımızın dahi tek başına yüzümüzü ak etmeye yeterli olduğuna inanıyorum.

Özellikle ulaşım ve sağlıkta çıtayı her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz.

'HAVALİMANI SAYISINI 56'YA ÇIKARDIK'

-İstanbul Havalimanı'ndan dünyada ulaşılamayacak hiçbir önemli merkez bulunmuyor.

-Havalimanı sayımız 26 iken bu sayıyı 56'ya çıkardık. Terminallerimizin yolcu kapasitesini 60 milyondan 318 milyona yükselttik. Sektörün cirosunu 3 milyardan 165 milyar dolara çıkardık.

-Yurt dışında sadece 60 noktaya olan uçuşları 350'ye çıkarmayı başardık. Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 500 ton seviyelerini buldu. Bunlar sadece havayolu taşımacılığında yaptıklarımız.

-Tünellerimizin sayısını 83 ten 395'e, uzunluğunu 50 kilometreden 523 kilometreye yükselttik.

'HER BİRİ DÜNYA ÇAPINDA ESERLER'

-Otoyollarımızda 1714 kilometre olan ağımızı yaklaşık 1400 kilometre ilaveyle 3100 kilometrenin üzerine taşıdık.

-Ülkemizin dört bir yanını eserlerle donattık.

-İstanbul'a yaptığımız ulaştırma yatırımlarının her biri dünya çapında eserlerdir. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi eserleri milletimizin hizmetine sunarak, bu kadim şehrin hayat damarlarının hep açık kalmasını sağladık.

-Ulaştırma ve altyapı yatırımlarını kesintisiz olarak sürdürmekte kararlıyız.

-Sağlık turizminde de bir adım attık. Yeşilköy'e uçaklar inecek oradan hemen yaya mesafede hastaneye geçecek. Bütün ileri teknoloji orada var.

-Lütfen, maske, mesafe, temizlik, buna dikkat edelim. Buna dikkat etmezsek sıkıntılarımız devam eder.

-Milletimiz kimin ülke için çalıştığını, kimin de kendi çıkarı peşinden koştuğunu gayet iyi görüyor.

Devamı geliyor...