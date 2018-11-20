İstanbul Havalimanı'nın film çekim tarifesi belli oldu

Film, dizi ve reklam şirketleri ve şahısların yeni gözde mekanı olması beklenen İstanbul Havalimanı'nın film çekim bedelleri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından internet sitesinde yayımlanan bir çizelgeyle ayrıntılarıyla açıklandı.

Buna göre, çekim süresi 0 ila 3 saat arasındaysa bin 294 avro, 3 ila 6 saat arasındaysa 2 bin 586 avro, 6 ila 24 saat arasındaysa 4 bin 641 avro ödeme yapılacak. Havalimanında fotoğraf çekim ücreti ise günlük 663 avro oldu.

- Haber için yapılan çekimlerden ücret alınmayacak

Fotoğraf ve film çekimi yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, çekim yapılacak havalimanı başmüdürlüğü ve havalimanı/terminal işleticisinden 48 saat önceden yazılı izin alacak.

Çekime ilişkin yazılı iznin alınmasını ardından çekim ücreti peşin olarak havalimanı işleticisine ödendikten sonra çekime başlanacak. Çekim esnasında faydalanılan elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek. Günlük fotoğraf çekim süresi, çekimin başlamasını müteakiben 24 saatlik süreyi kapsayacak.

Kamu kurum, kuruluşları adına özel kuruluşlarca yapılacak çekimlerde, DHMİ tarafından ya da adına yapılacak çekimlerde ve haber amaçlı çekimlerde ücret tarifesi uygulanmayacak. Çekim esnasında faydalanılacak elektrik, su, telefon, otopark, araç, gereç, personel ve benzerine ilişkin hizmet bedelleri çekim yapan gerçek veya tüzel kişiden ayrıca tahsil edilecek.

Tarifedeki ücretlere KDV dahil edildi.