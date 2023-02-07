İstanbul için kar uyarısı! Vali Yerlikaya saat verdi

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerine yer verdi.
Kıymetli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2023
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün son paylaştığı verilere göre #İstanbul'da;
��Bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları ��Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor.‼️
⏰ 19.00'dan sonra
LÜTFEN ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYIN‼️ pic.twitter.com/vZSHdKuQee