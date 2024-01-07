İstanbul için kar yağışı tahmini değişti

Meteoroloji haritayı güncelledi. 17 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı, sıcaklıklın bugün itibarıyla düşecek olması kar yağışını da beraberinde getirecek. Ancak İstanbul için bu hafta beklenen kar yağışı için tarih değişti.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışlar; İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunda kuvvetli olacak. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 kilometre/saat, kıyı Ege'de yer yer 90 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

LODOS ETKİSİ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da bugün yağmur var 17 derece. Yarın da 16 derece. Bugün İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli ile Antalya, Isparta da kuvvetli sağanak yağış var. Rüzgar Ege, Batı Akdeniz, Marmara'nın güney ve batısında lodos kuvvetli. İstanbul'da kar olasılığı ortadan kalkmaya başladı. Zaten düşük olasılıkta devam ediyordu. Sıcaklık "ısı adası" etkisinden dolayı kar sınırına düşmüyor. Bundan sonra gelecek olan (12-13 Ocak) soğuk havaya bakacağız. 9-10 Ocak da kıyılar yağmur buna İstanbul'da dahil iç kesimler kar" dedi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji değerlendirmelerini paylaşan İstanbul Valiliği, 'Marmara Denizi'nde rüzgârın, 07 Ocak, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.' ifadelerini kullandı.

VALİ GÜL: DİKKAT

İstanbul'da pazar günü etkili olması beklenen kuvvetli fırtına ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül paylaşım yaptı. Vali Gül, "Lütfen dikkat" uyarısında bulundu.

AKOM'UN İSTANBUL UYARISI

AKOM'dan yapılan uyarıda ise, 'İstanbul'da önümüzdeki hafta başından itibaren soğuk hava dalgasının etkili olması beklenmektedir. Bir süredir mevsim normallerinin 2-5 C° üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 9-15 Ocak tarihleri arasında mevsim normallerine ve altına inerek sıcaklıkların kar değerlerine inmesi beklenmektedir.' denildi.

17 KENTTE SARI ALARM

Meteoroloji bugün için Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak dahil 17 kentte sarı alarm uyarısı verdi.

Yarın ise "Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Manisa, Muğla" için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 17

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 (Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Samsun: Parçalı bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 9