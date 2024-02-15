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İstanbul için peş peşe uyarı: 30 saat sürecek

Hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşeceği İstanbul'da tam 30 saat sürecek bir yağış bekleniyor.

15 Şubat 2024 Perşembe 08:53 - Güncelleme:
İstanbul için peş peşe uyarı: 30 saat sürecek
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat Perşembe günü (bugün) sabah saatlerinden itibaren kentin kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere sağanak bekleniyor.

ARALIKSIZ 30 SAAT SÜRECEK

Sağanak yağışın aralıksız 30 saat boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları da hissedilir şekilde düşecek.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da bu sabahtan itibaren 30 saatlik aralıksız yağmur bekleniyor. Havanın soğuk olması beklenirken vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.

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