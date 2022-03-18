İstanbul için turuncu alarm: Valilik saat vererek uyardı!

AA 18 Mart 2022 Cuma 18:45 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 18:49

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün 19 Mart cumartesi günü İstanbul için "turuncu alarm" verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"03.00-06.00 arası kar, 06.00-24.00 arası kuvvetli kar sağanakları ve kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım."

MOTOKURYELERE ÇIKIŞ YASAĞI

Öte yandan Vali Yerlikaya, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." açıklamasında da bulunmuştu.