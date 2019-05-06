YSK, İstanbul seçimlerine yapılan olağanüstü itirazları görüşüyor

YSK, İstanbul seçimine yönelik olağanüstü itirazları bugün gerçekleştireceği toplantıda ele alacak.

YSK Başkanı Sadi Güven, 11 kurul üyesi ile bir araya gelecek. Toplantının ana gündemi İstanbul olacak. İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurullarından iddialara ilişkin istenilen belge ve dokümanlar YSK’ya ulaştı ve evraklar dijital sisteme girildi. YSK’nın bu bilgiler doğrultusunda salt kurul çoğunluğunun yeterli oyu ile İstanbul için nihai kararı vermesi bekleniyor.

TAM HUKUKSUZLUK’ BAŞVURUSU

AK Parti’nin olağanüstü itiraz başvurusunda, zincirleme usulsüzlüklerin tespit edilip belgelendiği İstanbul Büyükşehir seçimlerinin, “tam hukuksuzluk” gerekçesiyle yenilenmesi istenmişti. Üç bavul dolusu belge ve tutanakla YSK’ya başvuran AK Parti, itiraza konu tespitler için “organize usulsüzlük” nitelemesi yapmıştı.

SANDIKLARDA İHLAL YAPILDI

AK Parti’nin başvurusunda, yasanın açık hükmünde belirtilen “devlet memuru sandık başkanı” ve “devlet memuru sandık üyesi” şartının binlerce sandıkta yerine getirilmediği belirtilmişti. AK Parti, devlet memuru olmayan 7 bine yakın sandık başkanı ile 13 binin üstünde sandık üyesinin isimlerini de YSK’ya sunmuştu.

ORGANİZE KAYDIRMA

AK Parti’nin olağanüstü itirazında, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’a verilen binlerce oyun yasaya aykırı şekilde “geçersiz” kabul edilmesini, yeniden yapılan sayımla ortaya koyan tutanaklar da yer almıştı. İtirazda “ilçelere organize seçmen kaydırma” usulsüzlüğü de belgelenmişti.

KISITLILAR OY KULLANDI

Başvuruda 7 bin 623 kısıtlı seçmen ile 24 Haziran 2018 seçimlerinden sonra yaşamını yitiren bin 299 seçmenin oy kullanıp kullanmadığının araştırılması istenmişti.

VERİLEN EMSAL KARARLAR VAR

AK Parti olağanüstü itiraz başvurusunda, YSK’nın daha önceki yıllarda iptal kararı verdiği seçimler de emsal gösterildi. YSK 2002 Milletvekili Seçimi'nde Siirt, 2014 Yerel Seçimi'nde ise Yalova ve Ağrı’da seçimin iptali ve yenilenmesi yönünde karar vermişti. YSK bu kararlara ilişkin gerekçesini ise seçim sonuçlarını etkileyecek boyuttaki usulsüzlüklere dayandırmıştı.

YALOVA-AĞRI ÖRNEĞİ

YSK’nın 2014 Yerel Seçimleri'nde Yalova için verdiği seçimin iptali kararı da benzer bir gerekçe ile alınmıştı. Aynı seçimde Ağrı için de benzer gerekçeyle iptal kararı verilmişti.