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  • İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 'Cumhur İttifakı' dedi
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İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 'Cumhur İttifakı' dedi

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklediğini duyurdu.

AA19 Mart 2023 Pazar 12:26 - Güncelleme:
İstanbul İlim ve Kültür Vakfı 'Cumhur İttifakı' dedi
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Vakıf tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bediüzzaman Said Nursi'nin fikirlerinin takipçisi olunduğu belirtilerek, "14 Mayıs 2023'te yapılacak olan seçimlerde, şimdiye kadar olduğu gibi, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi destekliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Said Nursi'nin yakında vefat eden tüm varis ve talebelerinin de ilk günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye ciddi destek verdikleri dile getirildi.

Son 73 yılda darbe ve sonrası dönemler hariç CHP'nin iktidar olamadığı ifade edilen açıklamada, dünyadaki şer odaklarının, hedefine AK Parti'yi koyduğu öne sürüldü.

Açıklamada, "AK Parti ve onun lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şimdiye kadar olduğu gibi bu seçimde de vatanımızın, milletimizin, devletimizin ve bayrağımızın bekası için bütün kardeş kuruluşlarımızla destekleyeceğimizi ifade ediyoruz." denildi.

Vakfın AK Partiyi, Ayasofya'nın ibadete açılması, vesayet sisteminin tamamen ortadan kaldırılması, başörtüsünün bütün kurumlarda serbest bırakılması, Risale-i Nurların Diyanet tarafından neşri, Türkiye'nin maddi bakımdan imarı, savunma sanayinin inkişafı, ekonomik kalkınma hamleleri, Türkiye'nin dış mihrakların inisiyatifinden kurtulup bağımsız hareket kabiliyetini kazanması, dünya siyasetinde müessir hale gelmesi, İslam aleminin liderliğini üstlenip Asya, Afrika, Orta Doğu ülkelerinde, Libya, Azerbaycan gibi yerlerde alınan inisiyatif ve yapılan hamleler, İslam eserlerine bütün dünyada sahip çıkma gayretleri, ittihad-ı İslam meselesine dünyada yapılan katkılar, PKK, FETÖ gibi şer odaklarıyla ciddi mücadele etmesi gibi müspet icraatlarından dolayı desteklediği vurgulandı.

  • İstanbul İlim ve Kültür Vakfı
  • Cumhur İttifakı
  • 14 mayıs seçimleri

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