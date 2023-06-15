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Güncel

İstanbul kaderine terkedildi! Metrobüs arızalandı uzun kuyruklar oluştu

İstanbul için artık normalleşen otobüs arızaları devam ediyor. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için metrobüsü tercih eden İstanbullular yine metrelerce kuyrukla karşılaştı. Arızalanan metrobüs sebebiyle vatandaşlar uzun bir müddet duraklarda bekledi.

15 Haziran 2023 Perşembe 11:12 - Güncelleme:
İstanbul kaderine terkedildi! Metrobüs arızalandı uzun kuyruklar oluştu
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Kaderine terkedilen İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı giderek artıyor. Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs ise sık sık arızalanarak gündemden düşmüyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.

Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında arızalanan metrobüs, vatandaşlara çileli dakikalar yaşattı.

Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

Metrobüsün arızalanmasının sonrası müdahale konusunda yetersiz kalan İBB yetkililerine tepkiler yükselirken, metrobüs kuyruğu Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzadı.

CHP'li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.

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