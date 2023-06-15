Kaderine terkedilen İstanbul'da toplu ulaşım sıkıntısı giderek artıyor. Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs ise sık sık arızalanarak gündemden düşmüyor.

Özellikle sabah saatlerinde işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Altunizade durağında aniden bozuldu.

Böylelikle Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü seferleri tek şerit üzerinden yapılmaya başlandı.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında arızalanan metrobüs, vatandaşlara çileli dakikalar yaşattı.

Durakta bekleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterirken kalabalık giderek artmaya başladı.

Metrobüsün arızalanmasının sonrası müdahale konusunda yetersiz kalan İBB yetkililerine tepkiler yükselirken, metrobüs kuyruğu Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzadı.

CHP'li İBB, otobüs bakım hizmetleri ihalesini CHP'li Özgür Karabat'ın iştirakli olduğu şirkete vermişti.