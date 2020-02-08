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İstanbul kent geneli beyaza büründü

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, ana yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı.

IHA08.02.2020  07:40 - Güncelleme: 08.02.2020  07:40

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından etkili olan kar yağışı İstanbul’da sürüyor. Kent genelinde etkisini sürdüren kar, renkli görüntüler neden oldu. Beyoğlu Taksim Meydanında karı göre yabancı uyruklu turistler telefonlarıyla cep telefonu çekti. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kartpostallık manzaralar da oluşturdu. Evlerin çatısını ve arabaların üzerine beyaza bürüdü.

TEM ve D-100 Karayollarının kenarındaki çimenlikler beyaza bürünürken, sürücüler zaman zaman kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı, ilerlemekte zorluk çekti.

Karın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.

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