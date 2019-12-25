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İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütü operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 şüpheli yakalandı.

AA25.12.2019  16:52 - Güncelleme: 25.12.2019  16:52

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye ve Sancaktepe bölgesinde faaliyet gösteren bir suç örgütünün, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve kumar gibi 55 farklı suç işlediğini tespit etti.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 1'i emekli polis memuru 16 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek, senet, silah ve mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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