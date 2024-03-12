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İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu

PKK/KCK- YPG/PYD Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan haklarında soruşturma yürütülen 17 şüpheli için 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

DHA12 Mart 2024 Salı 10:44 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturması kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütü talimatları doğrultusunda TJA ve DGH yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen 17 şüpheliye yönelik gözaltı ve yakalama talimatı verildi. İstanbul, Gaziantep ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 10 şüpheli yakalanırken, yurtdışında olduğu tespit edilen 3 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.

  • PKK operasyonu
  • gözaltı

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