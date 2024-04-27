İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul merkezli PKK operasyonu! 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Güncel

İstanbul merkezli PKK operasyonu! 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'nın 'ideolojik alan yapılanmasına' yönelik operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA27 Nisan 2024 Cumartesi 16:13 - Güncelleme:
İstanbul merkezli PKK operasyonu! 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü ortak çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6'sı haklarında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- OPERASYON

Polis ekipleri, çalışmalarda, terör örgütü PKK/KCK'nın Türkiye'deki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan KCK/TDÖnün ideolojik alan yapılanmasına bağlı olarak faaliyet gösteren basın yayın komitesi YRD'de faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirlemişti.

İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 şüpheliyi yakalamıştı.

  • PKK operasyonu
  • terör örgütü
  • gözaltı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.