İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim'de İstanbul, Ankara, Konya, Manisa ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 20 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 15 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.