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İstanbul merkezli 4 ilde kaçak elektronik ürün operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen kaçak elektronik ürün operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 11:33 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 4 ilde kaçak elektronik ürün operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elektronik ürün kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce yürütülen çalışmada, İstanbul, Ankara, Mersin ve Van'da, ülkeye kaçak yollarla ürün getiren 12 şüphelinin adreslerini belirledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 zanlı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 13 bin kulaklık, 624 saç şekillendirme seti, 671 akıllı kol saati, 780 şarj başlığı, 475 su ısıtıcısı ve 16 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

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