İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

DHA 28 Ocak 2022 Cuma 09:26 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 09:59

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün hukuk yapılanmasının yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün 2013 Adli-İdari yargı sınavına hazırlanmak üzere "Hakim Savcılık Çalışma Evi" olarak adlandırılan Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler ilçelerinde evler oluşturulduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 2021 yılı içerisinde örgütün hâkim savcılık sınavı çalışma evlerine gerçekleştirilen 3 operasyonun devamına yönelik 17'si avukat 3'nün sivil örgüt yöneticisi olduğu 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı 4. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 3'nün Bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.