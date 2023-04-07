İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2023 Cuma / 17 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2719
  • EURO
    21,036
  • ALTIN
    1243.49
  • BIST100
    4912.81
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen sahte alkol operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı.

AA7 Nisan 2023 Cuma 08:44 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 7 ilde sahte alkol operasyonu
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda medikal unvanlı firmalar ile temizlik malzemesi satan firmalar üzerinden dezenfektan adı altında alkollü içki üretimi için etil alkol satışı yapıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin denetime takılmamak için bidonları dezenfektan etiketleriyle kamufle ederek, etil alkolleri ülkedeki bir çok şehre kargo ile gönderdiklerini tespit etti.

Ekipler, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu örgüt elebaşı, yöneticileri, üyeleri ve suça karışan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Muğla, Antalya ve Kayseri'de belirlenen 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 14 ton 445 litre alkollü içki sıvısı, 927 adet içki kiti ile suç nakliyesinde kullanılan araç ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

  • sahte alkol operasyonu
  • gözaltı
  • sahte alkol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.