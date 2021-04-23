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  • Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var
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Türkiye'nin konuştuğu Thodex vurgununda yeni gelişme! Çok sayıda gözaltı var

Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 78 kişiden 62'si yakalandı.

DHA23 Nisan 2021 Cuma 10:08 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 10:35
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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bu sabah operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 8 ilde 78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun devam ettiği belirtilirken İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada şirketin Kadıköy'deki merkezinde yapılan aramalarda da birçok dijital materyal ve dokümana el konulduğu kaydedildi.

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