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İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen “Kahramanlar-37” operasyonunda 29 şahıs yakalandı.

29 Aralık 2023 Cuma 11:51 - Güncelleme:
İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "Kahramanlar-37" operasyonunda 29 şahıs yakalandı.

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