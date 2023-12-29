İstanbul merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: DEAŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen "Kahramanlar-37" operasyonunda 29 şahıs yakalandı.
DEAŞ Terör Örgütüne yönelik İstanbul merkezli 9️⃣ ilde düzenlenen "KAHRAMANLAR-37" Operasyonunda 2️⃣9️⃣ Şahıs Yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 29, 2023
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Terör Örgütleri ve onların İş Birlikçileriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek❗
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❌MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve... pic.twitter.com/xfu2gbrKT1