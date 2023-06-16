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İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı.

AA16 Haziran 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Kartal, Pendik ve Sultanbeyli'de yasa dışı bahis organizasyonu yapan bazı şüphelilerin, daha önce bahis oynayan kişileri silahla tehdit ederek yasa dışı bahis oynattığını belirledi.

Bu yolla yüklü miktarda borçlandırdıkları kişilerden silah zoruyla para aldıklarını tespit eden ekipler, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheliyi yakaladı.

Baskın sırasında cep telefonlarını kırmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 22 cep telefonu, 22 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, hard disk, 5 ruhsatsız tabanca, 16 banka kartı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin 415 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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